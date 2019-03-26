Совсем обнаглели: сеть взбудоражило видео громкого скандала в киевской маршрутке

Общество

В сети разгорелась жаркая дискуссия вокруг выложенного видео скандала в одной из киевских маршруток. Все началось с того, что мама с ребенком сели в транспортное средство, которое ранее ездило через вокзал, а теперь поменяло маршрут. Ранее сообщалось, что в маршрутке под Киевом устроили поножовщину: молодчик ранил мужчину, сделавшему ему замечание.

Видео скандала разместили на страничке ресурса «Киев Оперативный» в Facebook. «Женщина потребовала маршрутный лист, на что водитель ответил отказом в грубой форме. Тогда она сорвала документы, которые висели в автобусе, и спрятала к себе в сумку», — говорится в комментарии к видео.

Осторожно, нецензурная лексика.

Интернет-пользователи, прокомментировавшие этот скандал, в основном, склонялись к тому, что не правы были обе стороны конфликта:

«В этом видео «прекрасно» все: и действия дамы, которая сорвала документы, и действия водителя, и пассажиры, которые были зрителями… И печально все: и сервис, и безысходность пассажира, и зрители фильма «моя хата з краю»

«Девушка поступила не правильно. Я считаю это воровство. А какой реакции она ожидала? Ещё бы телефон у него мобильный взяла и ключи».

«Что за ужас. Зачем маты-перематы? Возьми, покажи ей лист маршрутный. Не нравитсая маршрут? Нужно на вокзал? Всегда другой вид транспорта вам в помощь. Зачем при ребёнке такой кипиш? Срывать документы тоже не выход. Водителя не защищаю, но попробуйте людей тоже выдержать».

«1. Водитель обязан предоставить маршрутный лист по первому требованию на первой ближайшей остановке. 2. Быдлота, которая снимала — пусть у тебя руки отсохнут, так как они тебе явно ни к чему. Не заступиться за женщину и втыкать в свой телефончик — руки не нужны. 3. Водитель обязан вернуть деньги при первом требовании, если маршрут не соответствует указанному на табличке, а ранее он действительно ездил через вокзал. 4. Те, кто стояли и смотрели и очень были возмущены, что какая-то дама их задерживает, вы живёте в говне и достойны только этого».

«Да уж… Смотрю и волосы дыбом. Водитель псих, конечно, и „мама“ с такими странностями. Ну, села ты в маршрутку, спроси: „Вы через вокзал едете?“ Нафиг ей тот маршрутный лист понадобился? Смотрю и в голове одна мысль „Два дебила — это сила!“ А жаль только ребёнка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Instagram выложили очередное видео «машруточного» скандала в Киеве: автор сообщает, что водитель закрыл двери транспортного средства прямо перед пожилой женщиной, которая просила пустить ее в маршрутное такси.

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