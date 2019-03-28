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Мир

Спортсменов выбирали по росту: сеть насмешило новое видео с Путиным

9:02 28 марта 2019 741
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети волна смеха из-за нового видео президента РФ Владимира Путина, на котором он смотрит с высока на спортсменов, но выглядит заметно ниже своих телохранителей.

«Спортсменов сегодня для встречи с президентом РФ строго откалибровали по Путину, а вот охрану — нет. Как-то неудобно получилось: на спортсменов Путин даже сверху вниз может созерцать, мелких наподбирали, а охране — разве лысиной подмышки полировать…))» — пишет Алексей Голобуцкий в Facebook.

«„Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!“: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру», — написал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Это не сотрудник здоровый, а нашгирой карликовый», — пишет один из пользователей в комментариях.

«Карлик распереживался, что его плохо видно будет. И так мелкий, а тут полруки весь торс загородила», — добавил еще один.

«Царь карликов!» — подметил третий.

Как писалии «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в соцсетях прокатилась волна смеха после публикации официального фото с закрытия саммита G20. Пользователей рассмешило местоположение президента РФ Владимира Путина на фото: он стоят как бы в стороне от остальных участников саммита.

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