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На трассе под Киевом столкнулись 20 авто: фото и видео с места ДТП
Под Киевом в ночь на 28 марта произошла массовая авария. На одном участке Бориспольского шоссе за небольшой промежуток времени столкнулись более двадцати автомобилей. Причиной массового столкновения стал сильный гололед, который покрыл дорожное полотно.
Пострадали как легковушки так и грузовые автомобили. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге. Несколько автомобилей улетели в отбойник, сообщает Информатор.
Полицейские оцепили трассу и не пропускали машины едущие по Бориспольской трассе в сторону Киева. Дорога была перекрыта от улицы Бориспольской до станции метро «Бориспольская». К счастью, в результате столь крупного ДТП никто не пострадал. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.
Как писали «ФАКТЫ», за день до этого 26 марта на этой же трассе произошло масштабное ДТП с участием девяти автомобилей. Тогда на Бориспольском шоссе столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel.
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