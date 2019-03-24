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Происшествия

Бориспольская трасса под Киевом оказалась частично заблокирована из-за крупного ДТП с пострадавшими (фото)

18:55 24 марта 2019 409
ДТП в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло масштабное ДТП, которое очень осложнило передвижение по трассе в сторону столицы.

Предварительно, водитель автомобиля «Жигули» возвращался вместе с семьей домой. Вдруг произошла поломка — на ходу от машины… отделилось заднее колесо вместе с полуосью. Водитель вызвал эвакуатор и вышел забрать с дороги колесо. Но не успел — на машину налетела Honda Accord.

Она зацепила водителя и отбросила «Жигули» вместе с двумя пассажирками. Вскоре они были госпитализированы. Позже владельцу «Жигулей» стало плохо и он сказал, что будет также обращаться к врачам.

Водитель Honda очень сильно ударился головой о лобовое стекло и разбил его. Пристегнут не был. Начато расследование.

Как писали «ФАКТЫ», два месяца назад на этой же трассе произошло столкновение автомобилей Toyota и Mercedes. Транспортные средства двигались в сторону Киева. Затем недалеко от места разворота водитель Toyota начал перестроение, что стало полной неожиданностью для водителя Mercedes и привело к ДТП.

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