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Происшествия

Столкнулись девять авто: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП (фото, видео)

12:09 26 марта 2019 137
ДТП под Киевом
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 марта, под Киевом произошло масштабное ДТП с участием девяти автомобилей. На Бориспольском шоссе столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel. Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП попала машина патрульных — автомобиль, двигавшийся в сторону Лукьяновки, без видимых причин изменил направление и врезался в бетонный столб, пострадали двое патрульных.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло около 9 часов утра. Все началось со столкновения двух автомобилей, один из водителей которых не выдержал дистанцию, двигаясь в попутном направлении в сторону Киева.

В то время, когда водители оформляли ДТП по европротоколу, последовательно произошли еще несколько дорожно-транспортных происшествий — машины начали врезаться друг в друга одна за другой.

Сообщается, что ЧП обошлось без пострадавших. Автомобили, попавшие в масштабную аварию, заняли два крайних левых ряда на шоссе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Подоле «Мазда» смертельно травмировала молодого человека, который, по предварительным данным, переходил дорогу по пешеходному переходу.


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