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Столкнулись девять авто: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП (фото, видео)
Во вторник, 26 марта, под Киевом произошло масштабное ДТП с участием девяти автомобилей. На Бориспольском шоссе столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel. Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП попала машина патрульных — автомобиль, двигавшийся в сторону Лукьяновки, без видимых причин изменил направление и врезался в бетонный столб, пострадали двое патрульных.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло около 9 часов утра. Все началось со столкновения двух автомобилей, один из водителей которых не выдержал дистанцию, двигаясь в попутном направлении в сторону Киева.
В то время, когда водители оформляли ДТП по европротоколу, последовательно произошли еще несколько дорожно-транспортных происшествий — машины начали врезаться друг в друга одна за другой.
Сообщается, что ЧП обошлось без пострадавших. Автомобили, попавшие в масштабную аварию, заняли два крайних левых ряда на шоссе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Подоле «Мазда» смертельно травмировала молодого человека, который, по предварительным данным, переходил дорогу по пешеходному переходу.
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