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Алина Гросу выходит замуж: первые подробности
Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая полностью разделась в новом клипе «Дико любила Вову», скоро выйдет замуж. И не на съемочной площадке, а в реальной жизни. Звездная свадьба запланирована на лето.
Первыми подробностями поделилась в интервью каналу «Украина» творческая крестная Алины Гросу, известная певица Ирина Билык. Она сообщила, что свадьба состоится в июне в Венеции. Невеста готовит несколько нарядов. В том, что Алина будет выглядеть потрясающе, Билык не сомневается. Ведь тетя Гросу шьет свадебные платья не только для украинских невест. Других подробностей Ирина не сообщает.
Молчит пока и сама Алина Гросу, которая уже трижды выходила замуж на съемочной площадке. Ранее певица говорила, что встречается с парнем по имени Александр. На публике своего избранника Алина не показывает, но признается, что он внимательно следит за ее творчеством и очень переживает, когда любимая снимается в откровенных клипах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного и скоро выйдет замуж.
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