Известная украинская певица выходит замуж (фото)

Шоу-бизнес

В отечественном шоу-бизнесе скоро на одну холостячку скоро станет меньше. Замужней дамой станет участница популярной украинской группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха. Неожиданной новостью горячая брюнетка поделилась на своей странице в Instagram. Вика ответила согласием на предложение руки и сердца своего любимого, имя и лицо которого она скрывает. На фото счастливая невеста показала лишь руку своего избранника и свою — с нежным колечком.

«Есть в моей жизни то, что хочется оставить только для себя и не комментировать», — подписала кадр Виктория.

Поклонники под фото принялись поздравлять Вику, желают ей счастья и крепкой любви.

Напомним, предыдущие отношения Вики с любимым Иваном закончились разрывом. Когда дело шло к свадьбе, оказалось, что парень изменил певице.

Ранее Вика говорила, что мечтает о семье и детках. Она уверена, что это не является помехой для карьеры. Ее коллега по коллективу Слава Каминская — яркий тому пример. Певица прекрасно совмещает семью и карьеру, с мужем Эдгаром Каминским воспитывают сына и дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская балерина Анастасия Волочкова шокировала откровенным признанием о любовнике и потерянном ребенке.

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