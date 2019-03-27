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«Монашка» Гросу полностью разделась в новом клипе (видео)
Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, представившая ранее эпатажное видео, в котором предстала в образе развратной монашки, показала финальную часть трилогии «Дико любила Вову». В завершающем клипе артистка действительно удивила поклонников, полностью раздевшись в конце видео. Правда, пикантные места Алина умело замаскировала. Тем не менее, образ получился весьма сексуальным.
Певица рассказала, что с помощью этого видео хотела показать человека, который борется за свою любовь.
«Vova — это всего лишь имя в данной композиции. У каждого есть свой Вова, для которого он — Бог. У кого-то папа, у кого-то муж или брат, а у меня такой, как фильме — красивый романтик и борец за свое счастье. К тому же сейчас это имя популярное и не только в анекдотах», — объяснила певица, а также посоветовала поклонникам смотреть все клипы вместе, чтобы понять смысл ее задумки.
«Отдельно каждый клип, наверное, смотреть можно, но вряд ли будет понятен весь замысел. Только в конце, когда выйдет полная версия фильма, зритель поймет до конца, почему я в таком образе и почему меня весь клип преследует маньяк-убийца. Решили не раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу», — сказала Алина Гросу.
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