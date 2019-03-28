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Только победа, неважно какая, — Ломаченко рассказал о подготовке к супербою с Кроллой (видео)
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) завершает свою подготовку к предстоящему бою с британцем Энтони Кроллой (34 побед, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи).
«Каждый боксирует так, как позволяет соперник. Меня устроит один результат — победа. Какая она будет — досрочная, по очкам, отказ соперника — неважно, но меня устроит только победа. При подготовке к бою с Кроллой мой отец (тренер Анатолий Ломаченко. — Авт.) внес некоторые изменения, мы несколько поменяли дневную тренировку, которая теперь носит характер общефизически-развивающей, в основном выполняем упражнения с гирей, набираем мышечную массу. Раньше мы также выполняли эту работу, но не так усердно», — рассказал боксер в интервью своему Youtube-каналу.
Также Ломаченко отметил, что ему по-прежнему интересен бой с Майки Гарсией, который не так давно потерпел свое первое поражение в поединке с Эрролом Спенсом. «Я говорил, что Майки допускает ошибку, перепрыгивая две весовые категории для боя со Спенсом. Но он хотел что-то кому-то доказать, плюс ему наверняка предложили хороший гонорар — и в итоге ничего не показал на ринге. Честно говоря, я ожидал от него больше. Тем не менее, мне по-прежнему интересно будет встретиться с Гарсией на ринге, но только в родной легкой весовой категории, ведь он продолжает владеть чемпионским поясом WBC, и пока что не отказывался от него», — отметил Василий.
Напомню, что бой Ломаченко — Кролла пройдет в Лос-Анджелесе на ринге легендарной арены Staples Center в ночь с 12 на 13 апреля.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка с участием украинского чемпиона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал, как готовится к бою с Кроллой.
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