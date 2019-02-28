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Спорт

Ломаченко показал, как готовится к бою с Кроллой (фото)

11:16 28 февраля 2019   147
Ломаченко показал, как готовится к бою с Кроллой (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

До боя между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи), являющимся обязательным претендентом на титул WBA, осталось менее полтора месяца. Василий проводит свой тренировочный лагерь в Окснарде (штат Калифорния, США), активно готовясь к предстоящему поединку, а своими рабочими буднями делится с подписчиками на странице в Instagram.

«Лагерь в полном разгаре», — подписал фотографии Ломаченко.

«Уже не могу дождаться боя. Ради таких поединков я работал всю карьеру. Многие говорят, что терять мне нечего, однако я сконцентрирован на успехе. Занимаюсь тем, чтобы фаны увидели в ринге лучшего Кроллу. Готовиться к бою с Ломаченко очень сложно, так как он необычный боксер. Он настолько хорош, что даже когда ошибается, его за это не наказывают. Такому научиться нельзя, и в этом уникальность украинца», — поделился Кролла своими ожиданиями от боя. К слову, промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы боксера, сообщил, что гонорар за бой с Ломаченко будет самым большим в карьере британца.

Напомню, что бой между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе на ринге арены Staples Center.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоят билеты на бой Ломаченко — Кролла.

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