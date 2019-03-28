- 13:13 В Херсоне разгорается скандал из-за угроз школьникам со стороны учителей
- 13:10 Когда уйдут снегопады и где ожидать засухи: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю
- 13:06 Массовые задержания в Крыму: Украина обратилась с требованием к ПАСЕ
- 13:02 Исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини
- 13:02 Умереть за право быть рабом: Невзоров рассказал об истинном лице патриотизма в России
- 12:36 Выпивавший по шесть банок энергетиков в день мужчина едва не лишился языка
- 12:36 Смертельная перестрелка в Княжичах: обвинительный акт отправили на утверждение
- 12:35 Взрывы и пожар в Кропивницком: появились жуткие фото последствий и данные о пострадавших
- 12:24 Гвоздик — Нгумбу: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс WBC
- 12:21 Новый президент Казахстана сразу поедет на переговоры к Путину
Лазерная липосакция: преимущества
Среди известных сегодня методов похудения лазерная липосакция — самый эффективный способ избавления от жировых накоплений и коррекции тела. Почему?
Сравнение с альтернативными методиками
Практикуются четыре основные техники удаления лишнего жира:
- диеты;
- физические нагрузки;
- «чудо-препараты» для похудения;
- классическая инвазивная липосакция.
По всем позициям существуют риски провоцирования заболеваний, низкая эффективность в отношении «трудных» участков («ушки» на бедрах, зона коленей и пр.), сложная реабилитация
В технике лазерного липолиза:
- перечень противопоказаний минимален (период беременности, серьезная дисфункция печени и пр.);
- лазерная липосакция позволяет уменьшать объемы жировых отложений практически на любом участке тела и лица;
- нет возрастных и минимум физиологических ограничений;
- отсутствуют опасные последствия (возврат жировых накоплений, бугристость эпидермиса, провоцирование заболеваний и пр.);
- минимальный реабилитационный период (до трех дней).
Как проводится лазерный липолиз?
Липосакция в Киеве, в клинике LaserOne, проводится с помощью воздействия на проблемные зоны лазерной энергией с применением специальной аппаратуры и включает следующие этапы:
- определение проблемных участков и разметка зон;
- проведение местного обезболивания (общий наркоз при технике лазерного липолиза не требуется);
- введение микроканюля (диаметр 1 мм) в область подкожной клетчатки для подачи лазерной энергии через расположенное внутри оптическое волокно;
- воздействие лазерным лучом с длиной волны в 1064 нм. на мембраны жировых клеток и их необратимое разрушение.
Одновременно лазерной энергией стимулируется синтез коллагена (лифтинг-эффект) и спаиваются мелкие кровеносные сосуды (исключены риски кровотечения и образования гематом).
Минимальные размеры микроканюля, направленное воздействие лучом без затрагивания смежных тканей и клеток и определяют высокую эффективность, безопасность, безболезненность липосакции лазером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!