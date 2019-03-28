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Лазерная липосакция: преимущества

12:08 28 марта 2019 9
липосакция
Инф. «ФАКТОВ»

Среди известных сегодня методов похудения лазерная липосакция — самый эффективный способ избавления от жировых накоплений и коррекции тела. Почему?

Сравнение с альтернативными методиками

Практикуются четыре основные техники удаления лишнего жира:

  • диеты;
  • физические нагрузки;
  • «чудо-препараты» для похудения;
  • классическая инвазивная липосакция.

По всем позициям существуют риски провоцирования заболеваний, низкая эффективность в отношении «трудных» участков («ушки» на бедрах, зона коленей и пр.), сложная реабилитация и т. д.

В технике лазерного липолиза:

  • перечень противопоказаний минимален (период беременности, серьезная дисфункция печени и пр.);
  • лазерная липосакция позволяет уменьшать объемы жировых отложений практически на любом участке тела и лица;
  • нет возрастных и минимум физиологических ограничений;
  • отсутствуют опасные последствия (возврат жировых накоплений, бугристость эпидермиса, провоцирование заболеваний и пр.);
  • минимальный реабилитационный период (до трех дней).

Как проводится лазерный липолиз?

Липосакция в Киеве, в клинике LaserOne, проводится с помощью воздействия на проблемные зоны лазерной энергией с применением специальной аппаратуры и включает следующие этапы:

  • определение проблемных участков и разметка зон;
  • проведение местного обезболивания (общий наркоз при технике лазерного липолиза не требуется);
  • введение микроканюля (диаметр 1 мм) в область подкожной клетчатки для подачи лазерной энергии через расположенное внутри оптическое волокно;
  • воздействие лазерным лучом с длиной волны в 1064 нм. на мембраны жировых клеток и их необратимое разрушение.

Одновременно лазерной энергией стимулируется синтез коллагена (лифтинг-эффект) и спаиваются мелкие кровеносные сосуды (исключены риски кровотечения и образования гематом).

Минимальные размеры микроканюля, направленное воздействие лучом без затрагивания смежных тканей и клеток и определяют высокую эффективность, безопасность, безболезненность липосакции лазером.

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