Политика

Массовые задержания в Крыму: Украина обратилась с требованием к ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий оккупационной администрации Крыма против крымских татар. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач», — написал он.

По его словам, аналогичное обращение было направлено комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович.

Как писали «ФАКТЫ», 27 марта оккупанты в Крыму провели масштабные обыски в домах крымских татар и задержали 16 человек. Большинство из них ездили на судебные заседания в российский Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политических заключенных.

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