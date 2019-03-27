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Массовые обыски в Крыму: появилась важная информация о задержанных
В результате масштабных обысков в домах крымских татар оккупанты задержали 16 человек. Большинство из них ездили на судебные заседания в российский Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политических заключенных.
Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. «По информации от активистов, в микрорайоне Каменка, где проходят обыски, все перекрыто Росгвардией. В связи с масштабными учениями десантников, этот момент используют для усиления. По информации российских СМИ, список задержанных огласили заблаговременно. Следовательно, как показывает практика, будут аресты», — добавила она.
А корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк сообщает, что собравшимся поддержать людей, в домах которых проходят обыски, угрожают преследованием.
Адвокат Эмиль Курбединов не исключает, что обыски у людей проводит ФСБ России. Он назвал это очередной акцией устрашения крымских татар и сообщил, что в один из обыскиваемых домов подбросили литературу, видимо, запрещенную. Адвокат не исключил, что задержанным будут инкриминировать участие в организации Хизб ут-Тахрир. «По всей видимости, это будет очередная ячейка, скорее всего, симферопольская. И, по всей видимости, 10 человек будут арестованы», — отметил адвокат, предположивший, что суды по мере пресечения задержанным состоятся в четверг, 28 марта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Севастополе неизвестные напомнили о принадлежности Крыма Украине, изобразив граффити-герб Украины и написав: «Россия — оккупант».
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