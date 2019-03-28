Расследователи рассказали об "украино-российской" ЧВК в Сирии: появился ответ СБУ

Политика

Информация о деятельности украинской частной военной компании в Сирии является фейком российской пропаганды. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

«Функционирование любых частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины. «ООО «ВЕГА СТРАТЕДЖИК СЕРВИСЕС» было действительно зарегистрировано в г. Николаеве в 2011 году гражданином Украины Смолиным А.А., но не имеет никакого отношения к «частным военным компаниям». Сфера деятельности указанного ООО связана с работой частных охранных фирм и сопутствующих услуг», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ также заявили, что создать такой фейк об Украине российских пропагандистов побудила серия журналистских расследований о деятельности российской ЧВК «Вагнер» в Сирии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети появилась информация о частной военной компании «Вега», которая якобы тренирует в Сирии проасадовскую группировку представителей палестинской диаспоры «Лива аль-Кудс». Эта ЧВК, по данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), является частной и сотрудничает с российскими военными.

По данным CIT, компания Vega Strategic Services якобы появилась в апреле 2011 года в Николаеве (Украина). Ее основали бывшие участники международных элитных и специальных подразделений России и Украины.

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