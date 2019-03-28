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Россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи
Международный антидопинговый комитет (WADA) вынес свое решение по российским бобслеистам, выигравшим золотые медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Как сообщает Insidethegames.biz, четверка в составе Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло обвиняется в употреблении допинга и лишится своих наград.
Примечательно, что один из спортсменов, а именно Александр Зубков, отказывается возвращать свою медаль в Международный олимпийский комитет, в связи с чем организации придется заказывать чеканку новых экземпляров.
Из-за вынесенного решения произошли изменения и в итоговом протоколе — в соревнованиях двухместных экипажей победил швейцарский дуэт, а в четверках лучший результат теперь принадлежит латвийской команде.
Добавлю, что это не первые «жертвы» допинга среди российских бобслеистов, участвовавших на Олимпиаде-2014, — ранее свою дисквалификацию получила другая четверка из России, в состав которой входили Александр Касьянов, Максим Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев, занявшая в финальном заезде в Сочи четвертое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского атлета лишили олимпийского «золота».
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