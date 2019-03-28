27.07 / 27.33 30.41 / 30.85
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи

15:02 28 марта 2019 319
Россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Международный антидопинговый комитет (WADA) вынес свое решение по российским бобслеистам, выигравшим золотые медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Как сообщает Insidethegames.biz, четверка в составе Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло обвиняется в употреблении допинга и лишится своих наград.

Примечательно, что один из спортсменов, а именно Александр Зубков, отказывается возвращать свою медаль в Международный олимпийский комитет, в связи с чем организации придется заказывать чеканку новых экземпляров.

Из-за вынесенного решения произошли изменения и в итоговом протоколе — в соревнованиях двухместных экипажей победил швейцарский дуэт, а в четверках лучший результат теперь принадлежит латвийской команде.

Добавлю, что это не первые «жертвы» допинга среди российских бобслеистов, участвовавших на Олимпиаде-2014, — ранее свою дисквалификацию получила другая четверка из России, в состав которой входили Александр Касьянов, Максим Белугин, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев, занявшая в финальном заезде в Сочи четвертое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского атлета лишили олимпийского «золота».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины