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Комаровский и Гордон призвали голосовать за Смешко: сделано заявление
Врач-педиатр Евгений Комаровский, диссидент Семен Глузман, общественный деятель Дмитрий Спивак, журналист Дмитрий Гордон, экс-министр обороны Виталий Радецкий, бывший глава украинской таможни Анатолий Макаренко и еще более десяти лидеров мнений призывают голосовать за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя СБУ Игоря Смешко. Соответствующее письмо-обращение опубликовано 28 марта на официальной странице кандидата в президенты в Facebook.
Как отмечается в письме, Игорь Смешко «может навести порядок в стране, побороть системную коррупцию, заставить жить всех по законам, преодолеть бедность и дать достойный отпор агрессору». В обращении также сказано, что «генералу Смешко не нужно учиться на президента. Он уже хорошо знает, что ему нужно будет делать как верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины, руководителю оборонного, внешнеполитического и правоохранительного сектора управления государства».
«Он и теперь является единственным представителем Украины в Евроатлантической лидерской группе экспертов по вопросам безопасности высокого уровня, владеет тремя западноевропейскими языками и имеет бесспорный авторитет среди ведущих политиков мира в этой сфере. На свою президентскую кампанию Игорь Смешко потратил всего около двух миллионов гривен, которые ему по капле присылали рядовые украинцы», — говорится в письме.
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