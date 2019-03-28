27.07 / 27.33 30.41 / 30.85
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Комаровский и Гордон призвали голосовать за Смешко: сделано заявление

17:22 28 марта 2019 101
голосование
Владимир Добров

Врач-педиатр Евгений Комаровский, диссидент Семен Глузман, общественный деятель Дмитрий Спивак, журналист Дмитрий Гордон, экс-министр обороны Виталий Радецкий, бывший глава украинской таможни Анатолий Макаренко и еще более десяти лидеров мнений призывают голосовать за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя СБУ Игоря Смешко. Соответствующее письмо-обращение опубликовано 28 марта на официальной странице кандидата в президенты в Facebook.

Как отмечается в письме, Игорь Смешко «может навести порядок в стране, побороть системную коррупцию, заставить жить всех по законам, преодолеть бедность и дать достойный отпор агрессору». В обращении также сказано, что «генералу Смешко не нужно учиться на президента. Он уже хорошо знает, что ему нужно будет делать как верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины, руководителю оборонного, внешнеполитического и правоохранительного сектора управления государства».

«Он и теперь является единственным представителем Украины в Евроатлантической лидерской группе экспертов по вопросам безопасности высокого уровня, владеет тремя западноевропейскими языками и имеет бесспорный авторитет среди ведущих политиков мира в этой сфере. На свою президентскую кампанию Игорь Смешко потратил всего около двух миллионов гривен, которые ему по капле присылали рядовые украинцы», — говорится в письме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
+5

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины