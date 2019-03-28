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Что такое кардшаринг и как им пользоваться?

В современном мире перед любителями телевидения открыты на самом деле безграничные возможности. Это и традиционное эфирное ТВ — бесплатное, но ограниченное по ассортименту. Это и более качественное, тематическое, но уже платное кабельное ТВ. Наконец, это спутниковое вещание — сотни каналов со всего мира. Спутниковое телевидение крайне популярно. Об этом наглядно свидетельствуют «тарелки», увидеть которые можно почти на каждом доме и в большом количестве. Преимущества спутникового ТВ — это его разнообразие, возможность смотреть только то, что действительно интересно, причем часто 24 часа в сутки. Но есть у него и свой недостаток — необходимость оплачивать выбранный тариф оператора для просмотра определенных закодированных каналов.

Кардшаринг — решение проблемы

Кардшаринг дословно можно перевести, как «делимся картой». Говоря понятным языком — это совместное пользование одной картой доступа для выбранного пакета каналов сразу несколькими пользователями.

Технически совместное использование реализуется с помощью подключения спутникового оборудования к интернету — к серверам специализированных сервисов, которые автоматически высылают ключи доступа каждые несколько секунд для раскодирования любимых вами каналов. То есть, после подключения лично вам делать ничего не нужно — весь процесс автоматизирован, а регистрация в системе кардшаринга интуитивно понятная и простая.

Основным преимуществом подобного совместного использования становится гораздо меньшая абонентская плата за спутниковое ТВ — вместо десятков долларов за каждый пакет каналов отдельно вы платите всего несколько долларов за доступ к широкому ассортименту вещания.

Как пользоваться кардшарингом?

Обычно услуги кардшаринга предлагают специализированные компании, у которых есть соответствующее серверное оборудование.

От вас потребуется наличие тарелки и ресивера, а также подключение к интернету — не обязательно высокоскоростному, но лучше, если обмен данными будет максимально стабильным.

Затем пользователь регистрируется в системе кардшаринга выбранного провайдера, пополняет свой счет в биллинг-панели, выбирает понравившиеся ему пакеты и начинает смотреть каналы по символической цене.

Чаще всего активация нового пользователя не занимает более 15 минут времени, а для пополнения счета не надо выходить из дома — популярные провайдеры кардшаринг услуг принимают деньги самыми разными способами.

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