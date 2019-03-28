- 18:00 «Ворсклу» возглавил знаменитый динамовец
- 17:57 Названы пять основных достижений Порошенко, — СМИ
- 17:53 В Украине произошло серьезное ЧП с военным вертолетом: первые подробности
- 17:50 "Дело Курченко": бывшим украинским топ-чиновникам объявлены подозрения в многомиллионных злоупотреблениях
- 17:22 Комаровский и Гордон призвали голосовать за Смешко: сделано заявление
- 17:16 В Симферополе на месте для храма ПЦУ построят дом для сотрудников ФСБ
- 17:10 Климкин обратился с просьбой к "заробитчанам", подделывающим документы
- 17:02 Как правильно питаться в Великий пост, чтобы прийти в форму к лету: советы известного диетолога
- 16:57 Сергей Притула вспомнил, как его «кинула» Оля Фреймут
- 16:46 Скандал вокруг трансляции росТВ в Украине: в VIASAT прояснили ситуацию
"Дело Курченко": бывшим украинским топ-чиновникам объявлены подозрения в многомиллионных злоупотреблениях
28 марта появились сведения об объявлении подозрении бывшим украинским топ-чиновникам. Расследование вела Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство станет частью большого дела о многомиллионных злоупотреблениях на государственном уровне во времена нахождения при власти Виктора Януковича.
О появлении подозреваемых в резонансном деле сообщил ForumDaily.
Позднее Генеральная прокуратура официально раскрыла подробности проводимого расследования. Как сообщается, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил следствие по «делу Сергея Курченко». Последний подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и в совершении особо тяжких преступлений против государства Украина (завладение денежными средствами НАК «Нафтогаз», Нацбанка Украины «Брокбизнесбанка», «Укргазбанка», Аграрного фонда, завладение крупными объемами сжиженного газа от «Укрнафты» и «Укргаздобычи», уклонение от налогов и создание фиктивных юрлиц).
Подозреваемыми по делу являются 98 человек. Среди тех, кому объявили о подозрении, действительно есть топ-чиновники. По данным Генпрокуратуры, подозреваемыми являются 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, Национального банка Украины, 6 руководителей облгосадминистраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.
Напомним, Сергей Курченко с 2017 года находится в розыске. Следствие по делу проводилось заочно. В феврале 2019 года Генпрокуратура дала возможность беглому Курченко дать показания и вызвала его на допрос к следователю.
Фото fakty.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»