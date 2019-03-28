Украина

28 марта появились сведения об объявлении подозрении бывшим украинским топ-чиновникам. Расследование вела Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство станет частью большого дела о многомиллионных злоупотреблениях на государственном уровне во времена нахождения при власти Виктора Януковича.

О появлении подозреваемых в резонансном деле сообщил ForumDaily.

Позднее Генеральная прокуратура официально раскрыла подробности проводимого расследования. Как сообщается, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил следствие по «делу Сергея Курченко». Последний подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и в совершении особо тяжких преступлений против государства Украина (завладение денежными средствами НАК «Нафтогаз», Нацбанка Украины «Брокбизнесбанка», «Укргазбанка», Аграрного фонда, завладение крупными объемами сжиженного газа от «Укрнафты» и «Укргаздобычи», уклонение от налогов и создание фиктивных юрлиц).

Подозреваемыми по делу являются 98 человек. Среди тех, кому объявили о подозрении, действительно есть топ-чиновники. По данным Генпрокуратуры, подозреваемыми являются 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, Национального банка Украины, 6 руководителей облгосадминистраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

Напомним, Сергей Курченко с 2017 года находится в розыске. Следствие по делу проводилось заочно. В феврале 2019 года Генпрокуратура дала возможность беглому Курченко дать показания и вызвала его на допрос к следователю.

Фото fakty.com.ua

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