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"Крым наш, всё наше": Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского
Скандальные российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые неоднократно неуважительно высказывались об Украине и поддерживали аннексию Крыма, записали видео в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.
«А если он выиграет… будет нам должен», — говорят актеры.
«Слава Украине — Крым наш… Всё наше!», — уверенно говорят Пореченков и Охлобыстин, выпивая по рюмке (видимо, водки).
«Только Зеленский», — заканчивают своё видео скандальные актеры.
Стоит напомнить, что Пореченков и Охлобыстин ездили на Донбасс к боевикам так называемой «ДНР». Пореченков даже стрелял в донецком аэропорту в сторону украинских военных. Оба артиста поддерживали аннексию Крыма и неоднократно призывали к захвату Украины.
И Пореченкову, и Охлобыстину запрещен въезд в Украину.
Напомним, ранее журналист Аркадий Бабченко написал пост про Владимира Зеленского, спрогнозировав последствия его президентства. Позже аккаунт Бабченко в Facebook заблокировали.
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