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В НАТО приняли решение о судьбе Столтенберга
Йенс Столтенберг, который поддерживает Украину, останется на посту генсека НАТО до 30 сентября 2022 года. Североатлантический альянс продлил мандат генерального секретаря.
«Члены Альянса договорились о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — цитирует сообщение НАТО «Европейская правда».
Как сообщили в Альянсе, союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению его соответствия будущему.
«Для меня честь — решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему», — написал Столтенберг в Twitter.
Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло, Норвегия. Был премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2014 года.
Инициатива его выдвижения принадлежала канцлеру Германии Ангеле Меркель. Перед выдвижением кандидатуры Меркель заручилась поддержкой США и Великобритании, а затем и других членов Альянса.
Столтенберг резко критиковал российскую внешнюю политику ещё до назначения на пост генсека НАТО, заявляя, что Кремль угрожает безопасности и стабильности в Европе.
После избрания Генеральным секретарем НАТО Столтенберг подчеркнул необходимость наращивания военной мощи Альянса, включая ядерное оружие, для сдерживания России от попыток нарушения международных законов и угроз в отношении стран-членов НАТО.
Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО, отметив, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.
Как сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в морской порт Одессы вошел и ошвартовался у причала корабль НАТО — французских ВМС M653 «Capricorne». Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Запланированы учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?