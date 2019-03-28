Украина

“Москва слезам не верит”: Порошенко рассказал, как будут вестись переговоры с Кремлем

Президент Петр Порошенко убежден, что вопросы относительно будущего Украины должны обсуждаться только при поддержке и участии международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы. Об этом заявил Порошенко во время интервью украинским телеканалам.

«Именно поэтому мы идем в НАТО, потому что НАТО — это не когда каждый за себя. НАТО — когда один за всех и все за одного. НАТО — это когда 30 стран-членов обеспечивают неприкосновенность границ. И это значительно усилит нас», — сказал Порошенко.

По его мнению, тот, кто добровольно отказывается от подобной поддержки, наверняка имеет какие-то другие цели, далекие от свободного независимого развития страны.

«Запомните, если вы не очень внимательно смотрели российские фильмы: Москва слезам не верит. Москва признает только силу. Силу Украинского государства, силу украинского войска, силу мировой коалиции», — отметил Петр Порошенко.

При этом глава государства процитировал слова гимна украинской армии «родились мы в великое время»: «Ибо плач, господин кандидат, не дал никому еще свободы. А кто борец — тот получает мир».

В то же время глава государства не сбрасывает со счетов и возможность двусторонних переговоров с руководством или представителями России.

«Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров проукраинской коалиции? Очевидно, что слабее». При этом он добавил, что «комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила».

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО, отметив, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.

Петр Порошенко также отметил, что времена изменились, и не Путин теперь будет решать, кто будет президентом Украины.

«Это раньше у них была такая иллюзия, что к ним ездили на смотрины, согласовывали, благословляли. И потом вопрос считался решенным. Вопрос о том, кто будет украинским Президентом решает только украинский народ. Впервые за годы нашей истории, когда мы завоевали это право», — заявил глава государства.

«Мы сняли российское иго не только из нашей церкви, не только из нашего языка, но и из нашей страны. Еще раз подчеркиваю — гарантом выступает наша армия», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в беседе с журналистами президент Петр Порошенко заявил, что у него нет «плана Б» на случай неизбрания на второй срок, но при этом имеется «план П» — построить великую страну свободных, состоятельных и счастливых людей.

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