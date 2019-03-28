Украина

В Одессу из зоны ООС доставили бойцов с минно-взрывными травмами (фото)

В четверг, 28 марта, в Одессу самолетом доставили раненых в зоне проведения на востоке страны Операции объединенных сил (ООС) украинских бойцов. Из аэропорта специальный медицинский транспорт доставил их в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины. Из десяти прибывших воинов шестеро — с переломами различной сложности и степени тяжести. Это так называемые взрывные травмы, полученные от разрывов разнокалиберных снарядов.

Еще один боец — в тяжелом состоянии, его сразу же поместили в реанимационное отделение.

По словам волонтеров медучреждения, они рассчитывают как на профессионализм врачей, так и на помощь неравнодушных сограждан.

«В частности, наши медики предпринимают все возможное, чтобы спасти зрение бойцу, у которого минно-взрывная травма, — рассказал волонтер Андрей Танцюра. — Николаю всего — лишь 22 года, у него есть четырехмесячный сын. Молодой отец может на всю жизнь остаться инвалидом: он уже потерял практически все пальцы на обеих руках и может ослепнуть.

Проникающие ранение правого глаза и разрушение левого глаза. Левый глаз уже спасти нельзя… Чтобы парень не остался слепым, врачи сейчас борются за его правый глаз. Медики будут вынуждены удалить оставшиеся части разрушенного глаза и установить имплантат, дабы предотвратить симпатическое воспаление оставшегося правого глаза. Правый глаз чуть позже тоже нужно будет оперировать, менять хрусталик…".

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