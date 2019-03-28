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Мир

В Турции ветер унес мужчину на глазах у приятелей (видео)

20:26 28 марта 2019 160
турция
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Османие в Турции разбушевавшийся ветер поднял в воздух человека. Местный житель во время бури пытался удержать от падения зонт-тент, а вместо этого оторвался от земли вместе с навесной конструкцией и поднялся на высоту примерно три-четыре метра.

Инцидент случился 25 марта на городском овощном рынке. Группа продавцов устроила себе перерыв, но в планы вмешался штормовой ветер. Вместо чаепития, одному из мужчин пришлось осваивать навыки воздухоплавателя.

Как вспоминают очевидцы, буря длилась не больше 10 минут. После того, как ветер стих, мужчина вместе с зонтом упал на землю, метрах в десяти от места взлета. Пострадавшего осмотрели и констатировали, что, к счастью, обошлось без серьезных травм.

«Я наступил на зонт, а потом понял, что поднимаюсь. Зонт через какое-то время упал на землю. Я сейчас в порядке», — поделился впечатлениями от полета Садык Кокадаллы.

«Мы все были очень напуганы», — вспоминают его приятели.

Напомним, в Украине бушевавший штормовой ветер также принес немало бед: были сорваны крыши с домов, повалены деревья, ряд городов остались без света.

Фото halktv.com.tr

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