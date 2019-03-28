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Украина

Комиссия рассмотрит вопросы проблемных застроек на Печерске — КГГА

20:50 28 марта 2019 20
Комиссия рассмотрит вопросы проблемных застроек на Печерске, — КГГА
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В ближайшее время город заслушает информацию землепользователей земельных участков балансодержателей зданий и сооружений, а также мнение общества и специалистов городских учреждений относительно строек на улице Мечникова, 7-б и Мечникова, 11-а. Такое решение было принято по результатам выездной рабочей группы Комиссии по проверке информации об объектах строительства на территории города Киева, которые вызывают общественный резонанс.

«Мы понимаем беспокойство общества, поэтому планируем получить и изучить все документы по участкам на Мечникова, 7-б и 11-а. Также в ближайшее время на открытой комиссии вместе с общественностью выслушаем экспертов и профильные городские учреждения, чтобы наконец очертить наш план действий по урегулированию ситуации», — сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

По словам Слончака, город — это люди, и местная власть на стороне общества, однако любые действия или решения должны быть в рамках закона.

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