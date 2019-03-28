27.08 / 27.33 30.41 / 30.86
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Порошенко обошел Тимошенко в американском рейтинге кандидатов

21:20 28 марта 2019 195
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Опрос, проведенный совместно американской компанией Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, показал, что среди тех избирателей, кто собирается прийти на выборы, за действующего главу государства Петра Порошенко могут проголосовать 19%, за шоумена Владимира Зеленского — 27%.

Юлия Тимошенко, согласно данным того же исследования, может получить 15% голосов избирателей.

рейтинг

Для обработки данных опроса Greenberg Quinlan Rosner использует авторскую методологию. Компания определяет, как могут распределиться избирательные предпочтения людей, которые еще не выбрали своего кандидатата, но все-таки собираются голосовать.

Опрос проводился 16−25 марта методом личного интервью на дому у респондента. Выборка включала 1075 респондентов и репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Исследование не включало Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской области. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 4%.

Напомним, ранее свежие рейтинги электоральных предпочтений опубликовали КМИС и Фонд «Демократические инициативы» и социологическая служба Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины