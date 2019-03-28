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Порошенко обошел Тимошенко в американском рейтинге кандидатов
Опрос, проведенный совместно американской компанией Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, показал, что среди тех избирателей, кто собирается прийти на выборы, за действующего главу государства Петра Порошенко могут проголосовать 19%, за шоумена Владимира Зеленского — 27%.
Юлия Тимошенко, согласно данным того же исследования, может получить 15% голосов избирателей.
Для обработки данных опроса Greenberg Quinlan Rosner использует авторскую методологию. Компания определяет, как могут распределиться избирательные предпочтения людей, которые еще не выбрали своего кандидатата, но все-таки собираются голосовать.
Опрос проводился 16−25 марта методом личного интервью на дому у респондента. Выборка включала 1075 респондентов и репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Исследование не включало Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской области. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 4%.
Напомним, ранее свежие рейтинги электоральных предпочтений опубликовали КМИС и Фонд «Демократические инициативы» и социологическая служба Центра Разумкова.
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