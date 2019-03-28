В погранслужбе дали совет крымчанам, собирающимся голосовать на выборах президента Украины

Украина

Перед выборами президента Украины на административной границе с оккупированным Крымом усилены меры безопасности. Пограничники готовятся к массовому прибытию на материк крымчан, желающих проголосовать. Параллельно погранслужба призывает граждан особо не распространяться о цели поездки на подконтрольную Украине территорию. Не исключено, что с российской стороны будут созданы искусственные помехи выезжающим.

Помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Максим Сорока рассказал, что на админгранице увеличено количество пограничных нарядов во избежание провокаций. Кроме того, дополнительные дежурные появятся в пунктах пропуска, чтобы граждане могли быстро пересечь админграницу. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Со своей стороны, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян не исключает, что российские силовики могут создать преграды для едущих голосовать. Потому рекомендуется не сообщать истинную цель поездки при контроле российским пограничникам. «Предоставлять им какие-то документы, подтверждающие желание голосовать, — это практически акт самоубийства. Рекомендация: не сообщать цель своей поездки или сообщать другую цель», — сказал Слободян в комментарии УНН.

Напомним, въезд на материковую Украину из оккупированного Крыма осуществляется через три контрольных пунктв въезда-выезда: «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак».

27 марта российские силовики в Крыму провели массовые обыски у крымских татар и задержали 16 человек.

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