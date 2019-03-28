Будет прорыв с быстрым продвижением: Марчук озвучил сценарий масштабного вторжения России

Украина

Россия все еще может устроить полноценное вторжение на украинскую территорию под предлогом «защиты народа от кровопролития». Об этом предупредил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулировани ситуации на Донбассе Евгений Марчук на Youtube-канале «В гостях у Гордона».

Марчук призывает не питать иллюзий, что российское вторжение будет напоминать вторжение войск нацистской Германии в 1941 году. «Это не будет широкоформатное наступление по всему фронту. Это будет прорыв в одном-двух местах. С очень быстрым продвижением на территорию Украины. В том числе и на Киев», — объясняет политик.

При этом Марчук обращает внимание, что врагу не обязательно захватывать Киев — достаточно окружить город и лишить его жизненно важных ресурсов.

«Окружить Киев. Высадите несколько десантов. Отключите воду. Отключите электроэнергию. Разрушьте систему продовольственного обеспечения. Дамбы у нас тоже не новенькие. Сколько им лет мы знаем», — описывает Марчук возможный сценарий разрушения города изнутри.

Напомним, ранее Марчук объяснил, почему Минские переговоры оказались заблокированными: Кремль дал прямое указание своим «марионеткам» из ОРДЛО ничего не решать с нынешним украинским руководством.

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