- 22:34 Будет прорыв с быстрым продвижением: Марчук озвучил сценарий масштабного вторжения России
- 22:18 "Дело Курченко": бывшим украинским топ-чиновникам объявлены подозрения в многомиллионных злоупотреблениях
- 22:06 Цуренко не сыграет на втором турнире подряд из-за травмы руки
- 21:50 В погранслужбе дали совет крымчанам, собирающимся голосовать на выборах президента Украины
- 21:25 «Он был гордостью всей Украины»: в автокатастрофе погиб чемпион мира по кикбоксингу Александр Власенко
- 21:20 Порошенко обошел Тимошенко в американском рейтинге кандидатов
- 21:16 УЕФА наказал «Шахтер» закрытием трибун и штрафом
- 20:50 Комиссия рассмотрит вопросы проблемных застроек на Печерске — КГГА
- 20:26 В Турции ветер унес мужчину на глазах у приятелей
- 20:02 Новости Зазеркалья: в зоопарке Красноярска медведи выбрали президента Украины
Будет прорыв с быстрым продвижением: Марчук озвучил сценарий масштабного вторжения России
Россия все еще может устроить полноценное вторжение на украинскую территорию под предлогом «защиты народа от кровопролития». Об этом предупредил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулировани ситуации на Донбассе Евгений Марчук на Youtube-канале «В гостях у Гордона».
Марчук призывает не питать иллюзий, что российское вторжение будет напоминать вторжение войск нацистской Германии в 1941 году. «Это не будет широкоформатное наступление по всему фронту. Это будет прорыв в одном-двух местах. С очень быстрым продвижением на территорию Украины. В том числе и на Киев», — объясняет политик.
При этом Марчук обращает внимание, что врагу не обязательно захватывать Киев — достаточно окружить город и лишить его жизненно важных ресурсов.
«Окружить Киев. Высадите несколько десантов. Отключите воду. Отключите электроэнергию. Разрушьте систему продовольственного обеспечения. Дамбы у нас тоже не новенькие. Сколько им лет мы знаем», — описывает Марчук возможный сценарий разрушения города изнутри.
Напомним, ранее Марчук объяснил, почему Минские переговоры оказались заблокированными: Кремль дал прямое указание своим «марионеткам» из ОРДЛО ничего не решать с нынешним украинским руководством.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!