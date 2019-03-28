Украина

Обнародован список "коррупционных" дел, закрытых после скандального решения КС

После того, как Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, пришлось закрыть 65 уголовных производств. Такие данные обнародовала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По оценкам САП, суммарно по всем делам сумма незаконно обогащения ориентировочно составляла 1,3 млрд гривен, 1,1 млн долларов и 531 тыс. евро.

В САП обнародовали список закрытых уголовных производств. Расследования касались работников правоохранительных органов, министерств, инспекций, таможенников, народных депутатов, депутатов местных советов, работник местных администраций.

Напомним, после решения КСУ народные депутаты признавали, что статью Уголовного кодекса все равно невозможно было использовать. Она оказалась неработоспособной.

В качестве альтернативы были подготовлены новые поправки к УК об ответственности за незаконное обогащение, но депутаты отказались рассматривать проекты.

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