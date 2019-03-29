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Украинский аэропорт стал одним из лучших в Восточной Европе
Международный аэропорт Борисполь снова расположился на третьем месте в ежегодном рейтинге лучших аэропортов Восточной Европы. Рейтинг составлялся специалистами Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax и опубликован на ее сайте.
Специалисты оценивали эффективность работы воздушных гаваней и отзывы пассажиров со всего мира.
Возглавил рейтинг в Восточной Европе аэропорт Будапешт, на втором месте — Таллинн. После Борисполя идут Бухарест и Белград.
Лучшим во всей Европе признали аэропорт Мюнхен. Также в топ-5 попали Лондон-Хитроу, Цюрих, Франкфурт и Амстердам-Схипхол.
В тройку лучших в мире вошли аэропорты Сингапур-Чанги, Токио-Ханеда и Сеул-Инчхон. Аэропорт Мюнхен — на седьмой позиции в глобальном списке.
К сожалению, в топ-100 лучших аэропортов мира Борисполь не вошел. Аэропорт Будапешт в этом списке занимает 89 место, Варшава — 91, Москва-Домодедово — 80.
Напомним, что в июне 2018 года онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве был запущен Kyiv Boryspil Express — новый скоростной поезд, курсирующий между столицей и Международным аэропортом «Борисполь».
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