В Одессе открыли шуточный памятник Ким Чен Ыну (видео)

Украина

Шуточный памятник лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну открыли на Александровском проспекте Одессы. Об этом сообщает «Думская».

Расположен бюст на гранитной тумбе возле гимназии № 1.

Как рассказал автор памятника художник Вадим «Bondero» Бондаренко, фигура изготовлена из гипса и покрашена в «классический тоталитарный соцреалистический цвет».

На Александровском она простояла два часа, после чего была доставлена в Музей современного искусства на Леонтовича, откуда летом они поедут на выставку в Майами.

«Сначала была арт-инсталляция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда мы увидели интерес людей, решили сделать настоящие бюсты Трампа и Ына. Они стоят друг напротив друга, что символизируют переговоры между этими лидерами», — рассказал художник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 февраля на Александровском проспекте Одессы появилось изваяние президенту США Дональду Трампу. Добротно сработанный бюст был установлен на гранитном постаменте и отблескивает на солнце. Таким образом, глава крупнейшей мировой державы имел возможность наблюдать за всем происходящим в Одессе. Бюст был сработан из глины и тонированного гипса. Тогда Вадим Бондаренкозаявил, что напротив «Трампа» есть еще одна гранитная тумба, и размышлял, кого еще на ней разместить. Выбор, как видим, пришелся на товарища Кима.

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