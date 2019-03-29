10 триллионов кадров в секунду: сверхбыстрая камера помогла снять скорость света (видео)

Наука и технологии

Перемещение света удалось снять на видео — это сделали известные блогеры youtube-канала The Slow Mo. Рассказ о своем удавшемся эксперименте они разместили в Сети, пишет Picabu.

При съемке исследователи использовали камеру, способную снимать со скоростью 10 триллионов кадров в секунду.

Такой камеры оказалось достаточно, чтобы она смогла зафиксировать перемещение света. Сюжет блогеров за сутки посмотрели почти полмиллиона человек.

«У меня странные ощущения, словно человек никогда не должен был бы это видеть. Мы словно проникли в основание Вселенной», — отметил один из блогеров.

Напомним, ученые утверждают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с, или 1 079 252 848,8 км/ч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США сняли на видео природное явление, некогда напугавшее древнерусского князя Игоря — так называемый паргелий. Паргелий (в переводе с греческого «ложное солнце») возникает вследствие преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Оно обычно предвещает резкую смену погоды. Также еще одна съемка, связанная со скоростью была произведена в Америке — там кот «прокатился» на крыше машины на скорости 100 км/час. Видеозапись привлекла внимание зоозащитных организаций, которые пытались выяснить судьбу пушистого седока.

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