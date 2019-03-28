Потап шокировал признанием о сексе в гримерке (видео)

Шоу-бизнес

Известный продюсер и шоумен Потап, который вместе с бывшей женой Ириной Горовой рассказал, как сохранить дружеские отношения после развода, шокировал откровенным признанием о сексе. Алексей Потапенко оригинально ответил на вопрос об экстремальном интимном опыте журналисту Факты ICTV за кулисами музыкальной премии YUNA.

«Я здесь в гримерке в прошлом году занимался сексом с одной артисткой, используя премию YUNA, статуэтку», — заявил Потап. Видео он также опубликовал на своей странице в Instagram. В комментариях подписчики смеются над ситуацией и гадают, кто же эта загадочная артистка.

На вопрос о необычном сексуальном опыте также ответили другие артисты. Самый экстремальный секс у Сергея Танчинца из группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» был на крыше многоэтажки, а у репера Сереги — в самолете.

В подъезде на лестничной клетке предавался любви Позитив из группы «Время и Стекло». «Я постелил куртку, а рядом еще и кто-то нагадил», — признался Алексей Завгородний (Позитив).

Подобный опыт был и у Нади Дорофеевой. «Конечно, это было в глубокой молодости. Сейчас, когда ты взрослеешь, то задумываешься о комфорте и гигиене, как минимум», — сказала ДоДо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что выбывшие участницы шоу «Холостяк» рассказали о сексе и провокациях на проекте.

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