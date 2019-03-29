Коллега Виктории Бекхэм по группе Spice Girls назвала ее стервой (фото)

Шоу-бизнес

Мелани Браун, которая ранее сенсационно призналась, что у нее были сексуальные отношения с коллегой по недавно воссоединившейся группе Spice Girls Джери Холлиуэлл, в том же самом телевизионном интервью ведущему Пирсу Моргану обидно обозвала другую свою товарку по этому коллективу. На вопрос Пирса, какого мнения Мел Би о Виктории Бекхэм, та ответила: «Она немного стерва» (bit of a bitch).

Мелани также заявила, что именно из-за напряженных отношений с ней Виктория отказалась принять участие в планирующемся гастрольном турне Spice Girls. При этом, как пишет The Sun, Браун сожалеет об этом. «Я расстроена тем, что она не будет там с нами…», — сказала певица.

Мел Би была весьма разговорчивой в телеинтервью

Между тем Джери Холлиуэлл, которая ныне замужем за руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристианом Хорнером, в ярости от неуместных, по ее мнению, признаний Мелани, хотя она отказывается от публичных комментариев по этому поводу. По данным СМИ, Джери настолько обиделась на Браун, что будущее турне оказалось под угрозой. Однако потом миссис Хорнер все же сменила гнев на милость — ради фанатов, с нетерпением ожидающих концертов культовой группы 1990-х годов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из пяти участниц коллектива в его обновленном составе останутся лишь четверо — Эмма Бантон, Мелани Браун, Джери Хорнер и Мелани Чисхольм. Виктория Бекхэм, которая не присоединится к экс-коллегам, тем не менее получит финансовую выгоду от тура, в котором не примет участия. Наряду с Эммой, Джери и двумя Мелани Виктория имеет официальные права на бренд Spice Girls, что обеспечит ей прибыль, которую оценивают в миллионы.

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