Названы знаменитости, которые красивее всех стареют (фото)

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Шведский бренд FOREO, который производит товары для красоты и здоровья, опубликовал по результатам проведенного опроса рейтинг знаменитостей, которые красивее всех стареют. «Женский» список возглавила 73-летняя британская актриса Хелен Миррен (настоящее ее имя Елена Васильевна Миронова: ее дед был иммигрантом из России). Миррен, обладательница премии «Оскар» и лицо косметического бренда L'oreal, известна по ролям в фильмах «Калигула», «Космическая одиссея 2010 года», а также «Королева», где она с блеском сыграла правящего монарха Великобритании Елизавету II.

Сама 92-летняя королева Елизавета заняла в списке дам, которые выглядят наилучшим образом для своего возраста, второе место. На третьем оказалась 60-летняя певица Мадонна.

При этом отмечается, что Ее Величество стареет грациозно и с достоинством. В то время, как Мадонна прибегает ко всевозможных ухищрениям, чтобы искусственно продлить молодость.

В первую десятку, как пишет издание The Mirror, попали также поп-звезды Долли Партон и Шер, актриса Джуди Денч, певица Тина Тернер. кинозвезды Ким Бэсинджер, Шэрон Стоун и Сьюзан Сарандон.

Лидером «мужского» списка стал 69-летний американский актер Ричард Гир, недавно ставший отцом.

За ним следуют два ирландских актера — звезда «Списка Шиндлера» Лиам Нисон и бывший исполнитель роли Джеймса Бонд Пирс Броснан.

Далее идут голливудские актеры Арнольд Шварценеггер, Харрисон Форд, Кевин Бейкон, музыкант сэр Пол Маккартни, кинозвезды Роберт Де Ниро и Гэри Олдмен, а замыкает десятку вокалист культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

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