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Кремлевская скрепа: топ-чиновник Путина публично поцеловался с мужчиной (фото)
В России во время хоккейного матча между командами ЦСКА и СКА главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, включенный в украинский санкционный список, смачно чмокнул в макушку министра обороны России Сергея Шойгу, а потом поцеловал и российского олигарха, президента СКА Геннадия Тимченко.
Видео моментально стало вирусным и быстро распространилось в социальных сетях.
Интернет-пользователи, комментирующие эти кадры, особо в выражениях не стеснялись:
Сечин с новой подружкой pic.twitter.com/kV1uc0iSP0— Mikhail Golub (@golub) 29 марта 2019 г.
«Это харрасмент!»
«Некоторая обреченность читается на лице Геннадия Николаевича».
«Нет европейским ценностям, кричали они! ЛГБТ не пройдёт, кричали они…»
«Сечин с новой подружкой».
«Шойгу тоже в коме».
«Это кремлевская скрепа!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Геннадий Тимченко был вынужден продать свой частный самолет Gulfstream, использование которого сделали невозможным санкции США.
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