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Мир

Кремлевская скрепа: топ-чиновник Путина публично поцеловался с мужчиной (фото)

9:41 29 марта 2019 411
Шойгу, Сечин и Тимченко
Инф. «ФАКТОВ»

В России во время хоккейного матча между командами ЦСКА и СКА главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, включенный в украинский санкционный список, смачно чмокнул в макушку министра обороны России Сергея Шойгу, а потом поцеловал и российского олигарха, президента СКА Геннадия Тимченко.

Видео моментально стало вирусным и быстро распространилось в социальных сетях.

Интернет-пользователи, комментирующие эти кадры, особо в выражениях не стеснялись:

«Это харрасмент!»
«Некоторая обреченность читается на лице Геннадия Николаевича».
«Нет европейским ценностям, кричали они! ЛГБТ не пройдёт, кричали они…»
«Сечин с новой подружкой».
«Шойгу тоже в коме».
«Это кремлевская скрепа!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Геннадий Тимченко был вынужден продать свой частный самолет Gulfstream, использование которого сделали невозможным санкции США.

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