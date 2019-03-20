Политика

Порошенко одобрил санкции против 848 человек: кто эти люди

Президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте СНБО.

В санкционном списке 294 юридических и 848 физических лиц.

В перечне из 848 физических лиц, к которым Украина применяет ограничительные меры, находятся функционеры администрации президента РФ, руководители и члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители силовых структур России, а также лица, организовывавшие и способствовавшие проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Также введены ограничительные меры в отношении граждан РФ, Австрии, Германии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Палестины, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Сербии, и ряда других стран.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», под украинскими санкциями находятся так называемые «наблюдатели» за выборами в «ЛДНР» — депутаты Госдумы РФ Михаил Щапов и Сергей Шаргунов, член правой партии Forza Italia Антонио Рацци, бывший министр транспорта Франции, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, бывший глава французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазэн, лидер молодежной партии «Национальный фронт» Джулиан Рошеди.

Помимо этого, под санкциями члены т.н. «ЦИК» «ДНР» и «ЛНР», а также члены участковых и территориальных избирательных комиссий, всего 308 человек.

Под санкции попали и российские военнослужащие, причастные к незаконному захвату украинских моряков во время агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и судья «Киевского районного суда Симферополя» Михаил Белоусов, — всего 80 человек.

Санкционный список расширен депутатами российской Государственной Думы из фракций «Единая Россия» и «ЛДПР», а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации.

По состоянию на 20 марта 2019 года в нем находятся первый зампредседателя Совфеда Федерального собрания РФ Николай Федоров, зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой и 219 депутатов Госдумы РФ.

Также в список включены первый замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, председатель правления «Собинбанк» Олег Минаев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, антиукраинский пропагандист Александр Дугин, вице-президент ассоциации банков России Андрей Мельников, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, экс-глава РЖД (2005−2015гг) Владимир Якунин.

Под украинскими санкциями находятся и российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса, гендиректор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин, постоянный член Совета безопасности РФ, бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов, вице-премьер РФ, экс-глава Минтранса РФ Дмитрий Козак, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, российский олигарх, главный партнер компании «Маршал Кэпитал Партнерс» Константин Малофеев, помощники президента РФ Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, «глава администрации по правительственным делам «ДНР», помощник главы Администрации президента РФ Евгений Михайлов и другие.

Помимо этого, под санкциями Украины пребывают ряд топ-менеджеров российского «Концерна Калашникова», Ростеха и т. д.

Под санкциями находятся также главари «ЛДНР» Денис Пушилин, Леонид Пасичник, Сергей Козлов, Игорь Корнет, Сергей Горенко и другие «министры» и «чиновники» «ЛДНР» — всего более 40 лиц.

Указом президента обновлены санкции наложенные на российскую компанию «Яндекс».

Согласно обновленным санкционным спискам, в отношении «Яндекса» введены: блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Также, согласно новому списку, для «Яндекса» вводятся аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, «Яндексу» запретили участвовать в приватизации/аренде государственного имущества, передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности.

Напомним, 15 марта Евросоюз и Министерство финансов США добавили в санкционный список несколько компаний и физичесикх лиц из-за агрессии России против Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Они продлены до 31 июля 2019 года.

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