27.11 / 27.35 30.41 / 30.84
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски взбудоражила фанатов сексуальным танцем (фото, видео)

11:34 29 марта 2019 272
Эмили Ратаковски
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала 22-миллионную армию своих подписчиков, опубликовав у себя в Instagram видео сексуального танца перед зеркалом — под музыку Арианы Гранде. 27-летняя Эмили демонстрирует соблазнительную фигуру в джинсах и укороченном белом топике, попутно нанося макияж. «Это действительно все еще мой гимн. Спасибо Ариане Гранде», — написала Эмили. 25-летняя Ариана отреагировала на пост, поставив смайлики в виде улыбающегося лица и сердечка. Клип менее, чем за сутки набрал около пять с половиной миллионов просмотров.

 

Ратаковски также опубликовала очередное фото с нижнем белье, эффектно продемонстрировав ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее, как писали «ФАКТЫ», видео танца на столе в бикини опубликовала Анна Курникова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины