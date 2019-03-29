Эмили Ратаковски взбудоражила фанатов сексуальным танцем (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала 22-миллионную армию своих подписчиков, опубликовав у себя в Instagram видео сексуального танца перед зеркалом — под музыку Арианы Гранде. 27-летняя Эмили демонстрирует соблазнительную фигуру в джинсах и укороченном белом топике, попутно нанося макияж. «Это действительно все еще мой гимн. Спасибо Ариане Гранде», — написала Эмили. 25-летняя Ариана отреагировала на пост, поставив смайлики в виде улыбающегося лица и сердечка. Клип менее, чем за сутки набрал около пять с половиной миллионов просмотров.

Ратаковски также опубликовала очередное фото с нижнем белье, эффектно продемонстрировав ягодицы.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», видео танца на столе в бикини опубликовала Анна Курникова.

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