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УЕФА обязал «Аякс» заплатить за ремонт трибун «Сантьяго Бернабеу»
Европейский футбольный союз наказал ряд клубов за нарушения во время матчей еврокубковых турниров. В частности, «Аякс», разгромивший на «Сантьяго Бернабеу» в поединке Лиги чемпионов «Реал» (4:1), оштрафован на 23 тысячи евро. 15 тысяч голландцам «выписали» за бросание болельщиками посторонних предметов, а еще 8 тысяч — за повреждения трибун стадиона, нанесенные фанатами. «Аякс» обязан возместить ущерб «Реалу» в течение 30 дней.
Чешская «Славия» за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов, беспорядки на трибунах и заблокированные лестничные пролеты наказана УЕФА частичным закрытием стадиона (трех секторов) во время следующего домашнего матча в еврокубках (11 апреля против «Челси») и заплатит 32 тысячи евро штрафа.
Подвергся дисциплинарным санкциям и итальянский «Лацио». Римский клуб за беспорядки во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Севильей» наказан частичным закрытием трибун на следующем домашнем еврокубковом матче (сектор, на который не будут допущены болельщики, должен быть рассчитан минимум на 3 тысячи мест). Кроме того, «Лацио» обязали расположить на пустой трибуне крупный баннер с логотипом УЕФА и слоганом против расизма. Также итальянский клуб оштрафован на 20 тысяч евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА наказал «Шахтер» закрытием трибун и штрафом.
Фото Getty Images
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