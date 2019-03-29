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ДТП с переворотом под Киевом: видео с места ЧП на Житомирской трассе
В сеть попали видеокадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия на Житомирской трассе возле Киева. Ранее сообщалось, что на столичном проспекте Валерия Лобановского в масштабном ДТП были разбиты шесть автомобилей.
Видеозапись на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «Киев Оперативный». На них виден красный автомобиль, лежащий на крыше. Сообщается, что ДТП произошло перед затяжным спуском в сторону автостанции «Дачная». «Детали о потерпевших и причинах аварии устанавливаются», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за ночных заморозков и образовавшегося гололеда под Киевом в ночь на 28 марта произошла массовая авария — на одном участке Бориспольского шоссе за небольшой промежуток времени столкнулись более двадцати автомобилей.
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