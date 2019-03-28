Крупная автоавария в Киеве: разбиты шесть машин, виновник сбежал (видео)

Происшествия

В четверг, 28 марта, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 119 произошло масштабное ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей- Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia. В результате аварии травмы получили два человека.

Напомним, в ночь на 24 марта в центре Одессы произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, BMW X6 двигался в направлении Демеевской площади, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti, который ехал ему навстречу. После этого водитель BMW влетел в припаркованные на обочине Daewoo Nexia, Renault Logan и Lada Kalina и столкнулся с Mitsubishi Lancer, который ехал навстречу.

В результате ДТП 26-летний водитель Daewoo и 32-летняя пассажирка Chevrolet получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщает «Информатор», полиция разыскивает водителя BMW, который скрылся с места происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП под Киевом, где в ночь на 28 марта на участке Бориспольского шоссе за небольшой промежуток времени столкнулись более двадцати автомобилей. Причиной массового столкновения стал сильный гололед, который покрыл дорожное полотно.

А 26 марта на этой же трассе произошло масштабное ДТП с участием девяти автомобилей. Тогда на Бориспольском шоссе столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel.

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