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Новый тренд? Дочь Ким Бэсинджер и Алека Болдуина вышла в свет в ботинке на одной ноге и шлепанце — на другой (фото)
Модель Айрленд Болдуин, дочь кинозвезд Ким Бэсинджер и Алека Болдуина, повеселилась вместе с подругами в Западном Голливуде. 23-летняя блондинка, попавшая под прицел камер папарацци, удивила неортодоксальным подходом к выбору обуви. Как сообщает Daily Mail, на одной ее ноге красовался ботинок на каблуке, а на другой — шлепанец. Оба были черного цвета — так что по крайней мере в плане колористики девушка не подкачала.
Пользователи соцсетей предположили, что Айрленд (которая приходится кузиной жене певца Джастина Бибера Хейли Болдуин) хлебнула лишнего и случайно перепутала обувь. Другие предположили, что это новый модный тренд. Возможно также, что девушки решили просто пошутить. Одна из подруг Айрленд предстала в таком же виде — в ботинке и шлепанце.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что поклонники Ким Бэсинджер раскритиковали ее дочь Айрленд Болдуин за снимки в купальнике.
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