Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства (видео)

Шоу-бизнес

Экс-ведущая проекта о путешествиях «Орел и Решка» Жанна Бадоева сделала неожиданное заявление. В интервью программе «А поговорить?» она рассказала, что готовит свое новое шоу на российском «Первом канале». Из Киева она уехала шесть лет назад и даже сменила украинский паспорт. Как говорит Жанна, она сделал выбор в пользу итальянского гражданства после того, как вышла замуж за Василия Мельчинина, который родом из Львова, но живет и ведет бизнес в Италии. Пара поселилась в Венеции.

«Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — сказала Жанна.

Также Бадоева высказалась по поводу скандала с продюсером «Орла и Решки» Нателлой Крапивиной. Напомним, ее возмутило интервью Бадоевой «Вечернему Урганту», в котором она рассказывала, как создавался проект. В свою очередь, Крапивина заявила, что Жанна не имеет к созданию шоу никакого отношения, а была просто «приглашенной ведущей».

«Я была очень удивлена тем ее заявлением и ее реакцией на то, что я говорила практически на протяжении десяти лет. Я не видела этого обращения, я не смотрела. Мне позвонили наши общие друзья и говорят: «Жанна, что происходит?» Я говорю: «Я не знаю, я в шоке». Мы придумали этот проект в 2010 году, почему сейчас она решила свою реакцию выплеснуть, я не знаю. Мне не очень это интересно. Я давно ушла из «Орла и Решки», — сказала Бадоева.

Сейчас она стала ведущей нового шоу о путешествиях в Росии, продюсером которого выступил ее муж.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что шоу «Орел и Решка» на время ушло из эфира, а потом стартовал обновленный формат проекта «Мегаполисы» с новыми ведущими.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter