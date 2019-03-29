- 15:16 В США рассказали, как Украине защитить себя от нового вторжения России
- 15:06 После каскадерских съемок на моем теле не было живого места от синяков, — Дмитрий Комаров
- 15:04 По делу пленных украинских моряков проведут новую экспертизу: что об этом известно
- 15:04 Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
- 14:57 Зависит от результата: у Путина сделали странное заявление о признании выборов в Украине
- 14:42 Вход только по пропускам: в Крыму ввели ограничение на посещение кладбищ
- 14:42 Убрали 8-сантиметровый камень, сохранив почку: в Киеве провели операцию по новейшей методике
- 14:39 В Одессе BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
- 14:36 Хорошая "актриса": в сети показали видео с ушлой воровкой в Киеве
- 14:33 Минус два блиндажа боевиков: офицер ВСУ показал эффектное видео удара
Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства (видео)
Экс-ведущая проекта о путешествиях «Орел и Решка» Жанна Бадоева сделала неожиданное заявление. В интервью программе «А поговорить?» она рассказала, что готовит свое новое шоу на российском «Первом канале». Из Киева она уехала шесть лет назад и даже сменила украинский паспорт. Как говорит Жанна, она сделал выбор в пользу итальянского гражданства после того, как вышла замуж за Василия Мельчинина, который родом из Львова, но живет и ведет бизнес в Италии. Пара поселилась в Венеции.
«Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — сказала Жанна.
Также Бадоева высказалась по поводу скандала с продюсером «Орла и Решки» Нателлой Крапивиной. Напомним, ее возмутило интервью Бадоевой «Вечернему Урганту», в котором она рассказывала, как создавался проект. В свою очередь, Крапивина заявила, что Жанна не имеет к созданию шоу никакого отношения, а была просто «приглашенной ведущей».
«Я была очень удивлена тем ее заявлением и ее реакцией на то, что я говорила практически на протяжении десяти лет. Я не видела этого обращения, я не смотрела. Мне позвонили наши общие друзья и говорят: «Жанна, что происходит?» Я говорю: «Я не знаю, я в шоке». Мы придумали этот проект в 2010 году, почему сейчас она решила свою реакцию выплеснуть, я не знаю. Мне не очень это интересно. Я давно ушла из «Орла и Решки», — сказала Бадоева.
Сейчас она стала ведущей нового шоу о путешествиях в Росии, продюсером которого выступил ее муж.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что шоу «Орел и Решка» на время ушло из эфира, а потом стартовал обновленный формат проекта «Мегаполисы» с новыми ведущими.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»