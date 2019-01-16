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Стало известно, когда «Орел и Решка» вернется на экраны
Популярное шоу о путешествиях «Орел и Решка» после закрытия сезона «Перезагрузка» возвращается на экраны. Новый сезон популярного проекта стартует на телеканале «Интер» в феврале. Обновленное шоу называется «Мегаполисы».
В первом выпуске ведущие познакомят зрителей с китайским городом Макао. Ведущие также посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и покажут, чем живут современные мегаполисы. Они обещают обращать внимание не на всем знакомые достопримечательности, а показать жизнь городов изнутри, со всеми рисками и развлечениями.
«Большие города любой страны — это концентрация самого интересного, самого необычного, самого топового. Этот сезон обещает быть насыщенным яркими приключениями, ведь в нем мы будем искать не достопримечательности, а места, где можно отлично потусить и бросить вызов самому себе», — рассказал главный режиссер и соавтор проекта «Орел и Решка» Евгений Синельников.
Выпуски будут напоминать тревел-блоги. В отличие от предыдущего сезона, ведущие будут снимать себя сами на экшн-камеры. Имена новых лиц шоу пока держат в секрете, их назовут 21 января.
Напомним, Настя Ивлеева и Евсей Ковалев попрощались с программой «Перезагрузка» после двух лет съемок. Кстати, Ивлеева, удивившая кардинальной сменой имиджа, может вернуться в проект.
«Мне кажется, что „Орел и Решка“ никогда и ни для кого из ведущих не заканчивается. Что уж говорить о возвращении многих на разовые путешествия или в специальные сезоны. Как, например, Коля Серга триумфально вернулся в „Морской сезон“. Так что, кто знает..», — заинтриговала Настя.
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