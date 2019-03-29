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В Украине тестируют новую зимнюю форму для ВСУ: в сети показали фото
В Украине проходит тестирование новой армейской зимней формы. Современная экипировка для украинских солдат будет производится из мембранной ткани, которая применяется для изготовления специальной одежды и обуви. Основным свойством материала является водонепроницаемость и паровыводимость.
Ранее для Вооруженных Сил Украины был разработан особый вид экипировки — снайперский.
Фото зимней формы в Facebook опубликовал советник президента Юрий Бирюков, который отметил, что она уже проходит экспериментальную носку.
«Ну вот дождевик, куртка и штаны. Ну вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка — наша, пиксель. Но шильдик смущает и удивляет. Gore Tex. Дождевик?! Куртка?! Windstopper?! Названия не очень понятные обычному человеку. Но даже не это… Вооруженные Силы Украины, расцветка ММ-14. Gore Tex?!», — пишет Бирюков.
Он признает, что это пока первые пробы и прикидки. Цена пока «кусается», а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки.
Бирюков вспоминает 2015 год, когда армия была почти раздета.
«В 2015 году мы впервые щупали берцы с мембраной, тогда еще не Gore Tex. А потом мы мечтали о том, что когда-то и в ВСУ у всех будут берцы, с новыми и современными технологиями. И… вот уже третий год мы в таких и ходим. Что характерно, далеко не все армии стран НАТО на эти технологии уже перешли всем составом», — уточняет он.
По поводу новой формы пользователи соцсети оставили положительные, а порой и восхищенные комментарии. Один из них написал: «Покажите этот шильдик Gore Tex мамам военных. И они сразу скажут — СУПЕР! Лучшие образцы одежды и обуви для самых-самых любимых детей делаются именно с этим значком. Все, не страшно в армию ребенка отправлять. Еще и кормят хорошо».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото новой повседневной формы для женщин-военнослужащих.
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