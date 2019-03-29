Вера Брежнева перенесла операцию

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, блеснувшая шикарной фигурой в модном показе на Неделе моды в Париже, решила поставить точку в бесконечных слухах и разговорах о пластических операциях, изменивших ее внешность. Артистка утверждает, что измениться ей помогли новый образ жизни, питания и правильные физические нагрузки — силовые нагрузки в спортзале она заменила на пилатес и йогу. Все же, операции были в ее жизни.

С детства у Веры были проблемы со зрением, она лечилась, носила несимпатичные очки и мечтала об операции. Но тогда о лазерной коррекции зрения она могла только мечтать — у семьи не было на это денег.

«Мое зрение стало портиться в 3-м классе. 9 лет. Миопия, спазм аккомодации. Частично генетическая предрасположенность (папа и дедушка с миопией), частично быстрый рост организма, нагрузки в школе. Так и началось. Очки. Лечение. Больница. Операция (склеропластика). Снова лечение и очки. И так до 18-ти лет. Хотя лазер появился в нашем городе, когда мне было 15, но до 17−18-ти лет, точно не помню, нельзя делать коррекцию. Растет и формируется глазное яблоко. Да и даже если бы разрешили операцию — у нас все равно не было на нее денег. Куда на нее, даже на линзы. Поэтому очки. И не из оптики, а с рынка», — рассказала Вера.

Заработать на операцию она смогла в 21 год, когда уже родила дочку Соню, которая сейчас живет и учится в США.

«Это была моя навязчивая идея. Я мечтала об этом, поэтому о страхе даже речи быть не могло, как только я начала зарабатывать, сначала обеспечила семью, затем уже стала собирать на операцию. На тот момент у меня уже был ребенок», — рассказала Брежнева.

Она также поделилась подробностями, как прошла операция и рассказала о своих страхах и эмоциях.

«Самое странное было — распорка век, когда такой штуковиной держат веки, чтобы ты не моргал. Мне только сказали, дыши спокойно и равномерно. Боли сильной я не помню (прошло 15 лет) помню, что после все было чуть мутно и сильно ярко светило солнце. Я поехала домой (не за рулем). Дома закрыла шторы. Любой яркий свет воспринимался не комфортно. Отдыхала, а вечером уснула. Утром проснулась, ищу очки на тумбочке, на полу у кровати, и в процессе понимаю, что я и без них вижу… А раньше не видела дальше вытянутой руки», — призналась Вера.

Теперь она обходится без линз и все прекрасно видит. Но заболевание передалось ее дочкам: Соня и Сара также страдают от проблем со зрением.

Напомним, ранее Вера Брежнева вызвала волну критики своим заявлением о том, что не считает себя украинской певицей.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Александр Цекало развелся с сестрой Брежневой Викторией Галушко и выходит в свет с новой молодой женой, целуясь с ней на публике.

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