Шоу-бизнес

Держались за руки и целовались: Цекало впервые вышел в свет с новой женой (видео)

Александр Цекало и его новая супруга Дарина Эрвин решили вместе прийти на вручение премии в Москве. На красной ковровой дорожке супруги трогательно держались за руки и все время целовались, пишет «Стархит».

Для важного мероприятия Дарина Эрвин выбрала элегантное черное платье на тонких бретелях. Александр также отдал предпочтение темной цветовой гамме. Во время позирования перед фотографами супруги даже поцеловались, ничуть не стесняясь своих чувств. В течение всего мероприятия они практически не расставались.

Издание напоминает, что о новом романе Цекало стало известно в конце 2018 года. Тогда продюсера засняли вместе с Дариной в одном из ресторанов Москвы. Влюбленные открыто демонстрировали чувства на публике, хотя на тот момент поклонники считали Александра женатым человеком.

Недавно продюсер и его избранница провели романтические каникулы в Италии. Там Цекало отметил 58-летие. Вместе с Дариной он посещал выставки и прогуливался по набережным.

Сейчас влюбленные стараются проводить вместе каждую свободную минуту. Они очень много путешествуют, а теперь еще и выходят вместе в свет. Цекало предпочитает не комментировать личную жизнь, но ранее он все-таки признавался, что считает Дарину настоящим идеалом.

Как известно, его четвертая супруга ранее проживала в США, где успела сняться в нескольких фильмах в эпизодических ролях. Поклонники предполагают, что с помощью поддержки популярного продюсера Дарина сможет сделать хорошую карьеру в России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», третья жена Александра Цекало Виктория Галушко старается не комментировать семейные проблемы, но ее сестра Вера Брежнева отмечала, что родственница тяжело переживает разрыв.

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