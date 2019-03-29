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В Харькове на мужчину обрушилось здание: фото и видео с места ЧП
В Харькове 28 марта обвалился двухэтажный нежилой дом в переулке Симферопольский, 6 (Новобаварский район), который планировали снести. Под завалом оказался 64-летний мужчина — сотрудник предприятия, которое проводило демонтаж внутренних конструкций.
В результате частичного разрушения перекрытия и стен дома пострадавший оказался под обломками — ему придавило ноги.
Обрушение здания в Харькове
Прибывшим на место спасателям ГСЧС пришлось использовать специальные инструменты, с помощью которого рабочий был освобожден из-под обломков, а после этого — госпитализирован в Четвертую больницу города Харькова, сообщили в управлении ГСЧС по Харькову.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве 27 марта обвал конструкций во время строительных работ произошел в одноэтажном здании гаражей по улице Новоконстантиновской, 2-А. Произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами оказались люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам скорой помощи, однако в карете скорой медицинской помощи одна из женщин умерла.
Фото GolosUA
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!