Происшествия

В Харькове на мужчину обрушилось здание: фото и видео с места ЧП

В Харькове 28 марта обвалился двухэтажный нежилой дом в переулке Симферопольский, 6 (Новобаварский район), который планировали снести. Под завалом оказался 64-летний мужчина — сотрудник предприятия, которое проводило демонтаж внутренних конструкций.

В результате частичного разрушения перекрытия и стен дома пострадавший оказался под обломками — ему придавило ноги.

Обрушение здания в Харькове

Прибывшим на место спасателям ГСЧС пришлось использовать специальные инструменты, с помощью которого рабочий был освобожден из-под обломков, а после этого — госпитализирован в Четвертую больницу города Харькова, сообщили в управлении ГСЧС по Харькову.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве 27 марта обвал конструкций во время строительных работ произошел в одноэтажном здании гаражей по улице Новоконстантиновской, 2-А. Произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами оказались люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам скорой помощи, однако в карете скорой медицинской помощи одна из женщин умерла.

Фото GolosUA

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