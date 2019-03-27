Смертельное обрушение крыши в Киеве: появились детали и новые фото с места трагедии

Происшествия

В Киеве 27 марта в 1-этажном здании гаражей по ул. Новоконстантиновской, 2-А, во время строительных работ произошел обвал строительных конструкций. Произошло обрушение 8 плит перекрытия, под завалами оказались люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам скорой помощи, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, в карете скорой медицинской помощи одна женщина умерла. На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Всего в рухнувшем здании СТО на Новоконстантиновской, 2 в Киеве находились три женщины, пишет «Сегодня».

«Это были уборщицы, они пришли туда убирать мусор, наводили порядок. В этот момент бетонные плиты упали вниз. Одна из женщин отделалась испугом, и ей повезло выжить. 36-летняя женщина с травмами средней тяжести доставлена в больницу, а 58-летняя женщина умерла от полученных травм. Тело было доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы», — рассказали в управлении по вопросам ЧС КГГА.

Ранее в СМИ также появилась информация, что уборщицы были работниками «Укрзалізниці», а территория находится на балансе этого предприятия, но в компании эту информацию опровергли.

Как писали «ФАКТЫ», в начале февраля в Харькове в гаражном кооперативе на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. В ходе происшествия пострадали два человека, две машины изуродованы полностью. Еще несколько машин до сих пор не могут выкопать из снега.

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