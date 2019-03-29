Разоблачена группировка, из-за которой украинцы получили в Греции от 30 до 150 лет тюрьмы

Украина

Украинская полиция совместно с коллегами из Великобритании, Италии, Греции, Турции, Интерполом и Европролом раскрыли международную группировку, из-за деятельности которой, по версии следствия, десятки украинских моряков получили в Греции от 30 до 150 лет тюрьмы. Криминальная структура вербовала в разных странах персонал для работы на туристических яхтах в Греции, Италии, Турции. Только оказавшись на борту, моряки узнавали, что их задействовали в перевозке нелегалов. В Греции задержание полицией судна с нелегалами грозит команде огромными сроками заключения.

— Только за факт того, что человек был членом команды, перевозившей нелегалов в Греции, дают семь лет, еще столько же — если ты капитан, плюс по семь лет за каждого незаконного пассажира, — заявила «ФАКТАМ» глава подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Суслова, которая на днях вернулась из Греции, где занималась вопросами украинских заключенных в этой стране. - Почему парламентарии в Афинах приняли столь суровые законы? Дело в том, что только в период с 2015 по 2018 годы в Грецию попали 1,6 миллиона (!) нелегалов. Их наплыв создает стране массу проблем.

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Украине пришлось назначить специального консула Максима Теркина, который занимается исключительно помощью украинцам, оказавшимся в греческих тюрьмах. Подавляющее большинство этих людей оказались за решеткой по обвинению в перевозке нелегалов. Сейчас в Греции осуждены 112 граждан нашей страны, еще 48 ждут вынесения приговора. Следствие и судебное разбирательство зачастую длятся по пять-семь лет.

Для освобождения этих людей важно, чтобы их официально признали жертвами торговли людьми. А для этого нужно не дать человеку, организовывавшему их вербовку в Грецию, уйти от ответственности. К сожалению, есть «звоночки» говорящие о том, что приговор по его делу так и не будет вынесен. Тут вот в чем дело: при задержании этого человека в Днепре в его доме полиция провела обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты ноутбуки, планшеты, смартфоны с информацией о завербованных украинских моряках. Сейчас правоохранительным органам нужно провести у него дополнительный обыск. Уже дважды прокуратура обращалась за разрешением о проведении дополнительного обыска в суд Индустриального района Днепра и оба раза получила отказ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинского музыканта группы «Перкалаба» Сергея Шваюка приговорили к 192 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов.

Позже его друг Петр Литвинчук, которого вместе с Сергеем Шваюком посадили в греческую тюрьму, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о о том, что же произошло на самом деле и что приходится переживать заключенным. «В камере тараканы бегают прямо по людям», — рассказал музыкант.

Фото euronews





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