Украина

Водителям разрешили не показывать полицейскому документы, если тот не может доказать нарушение

Если патрульный полицейский не может предоставить водителю доказательства нарушения последним Правил дорожного движения, то он не в праве требовать предъявления документов на право управления. Такой неожиданный вывод был сделан Верховным судом Украины, поводом для чего послужило рассмотрение иска одного из водителей. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что получить водительское удостоверение в Украине станет дороже.

В своем иске мужчина сообщил, что полицейские остановили его автомобиль якобы за нарушение Правил дорожного движения. При этом водитель отказался предъявить документы по требованию копа, так как, по его мнению, никакого правонарушения не совершал. В итоге патрульный оштрафовал водителя на 425 гривен.

Оштрафованный обратился с иском в апелляционный суд, а когда тот не удовлетворил его, пошел выше — в Верховный суд, который, рассмотрев дело, пришел к выводу, что постановление о наложении штрафа является незаконным.

Вот какая аргументация фигурирует в решении Верховного суда от 15 марта 2019 года.

«Суды предыдущих инстанций выяснили, что судом первой инстанции было установлено следующее. 7 июня 2017 года около 11 часов истец, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Спринтер»… в г. Хмельницком, по требованию работника полиции не предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства.

Указанный факт был установлен ответчиком, который постановлением о наложении административного взыскания от 7 июня 2017 года привлек истца к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 126 КоАП Украины, в виде штрафа в размере, определенном законом.

Истец с этим постановлением не согласился и указал, что административное правонарушение не совершал, поскольку предоставлял водительское удостоверение по требованию патрульного полицейского при вынесении постановления, согласно которому и был наложен вышеупомянутый штраф.

Считая указанное постановление незаконным, истец обратился в суд за защитой своего нарушенного права".

В своем решении Верховный суд отметил, что поскольку полицейским не задокументирован и не подтвержден факт нарушения водителем Правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными.

Патрульные полицейские обязаны учесть указанную позицию Верховного суда и прекратить практику необоснованных остановок транспортных средств.

Тем временем в Украине может появиться возможность сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений без обязательного обучения на специальных курсах по вождению. Как писали «ФАКТЫ», после начала работы новых сервисных центров МВД, которые пришли на смену МРЭО, «купить» права стало сложнее.

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